Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Новости: Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги

Минск
18:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: ТКГ с участием ОРДЛО подтверждает приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля.

Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом жатвы, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по завершению заседания ТКГ в Минске в среду.

Вместе с тем она отметила, что для того, чтобы этот "режим перемирия" заработал по-настоящему, необходимо выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений.

"Обеспечение полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред) и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; возвращение НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014; мониторинг и верификация районов, которые должны быть освобождены от тяжелого вооружения и военной техники и которые расположены в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово; обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями", - указала пресс-секретарь Л.Кучмы.

Кроме того, по ее словам, должен быть постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территорий вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, а также должны быть созданы зоны безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинской госграницей.

В работе Подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске в среду особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и путям обеспечения ее бесперебойной работы, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером по итогам заседания подгрупп и ТКГ в Минске.

Кроме этого, Д.Олифер отметила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дарка Олифер, Донбасс, Минск, Минские соглашения, РФ, ТКГ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Могерини: ЕС и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня Заседание "Минской группы": Марчук сообщил, о чем попытаются договорится Госдеп: В закон об Антикоррупционном суде нужно внести изменения

Последние новости

Удивительный фестиваль уродливых собак (Фото) В НБУ отчитались о платежном балансе Украины Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 превзошел все ожидания компании
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
05 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
Новости сегодня
19:55 Самые яркие и привлекательные бабушки в шоу-бизнесе (Фото)
19:51 "Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро
19:48 США ввели отмененные раннее санкции против Ирана
19:29 Интересные идеи оформления дворов давно забытыми игрушками (Фото)
19:29 На 3-м подряд чемпионате мира действующий чемпион не смог выйти из группы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Добавить комментарий
0