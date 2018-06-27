Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги

Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом жатвы, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по завершению заседания ТКГ в Минске в среду.

Вместе с тем она отметила, что для того, чтобы этот "режим перемирия" заработал по-настоящему, необходимо выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений.

"Обеспечение полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия при мониторинге и верификации СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред) и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; возвращение НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014; мониторинг и верификация районов, которые должны быть освобождены от тяжелого вооружения и военной техники и которые расположены в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово; обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями", - указала пресс-секретарь Л.Кучмы.

Кроме того, по ее словам, должен быть постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территорий вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, а также должны быть созданы зоны безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинской госграницей.

В работе Подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске в среду особое внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и путям обеспечения ее бесперебойной работы, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения", - написала она в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером по итогам заседания подгрупп и ТКГ в Минске.

Кроме этого, Д.Олифер отметила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе.