Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Новости: Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Эстония готова отучать украинских чиновников от коррупции

Свен Миксер
18:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил, что его страна совместно с Данией готова обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины.

"Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины", - заявил он в среду в Копенгагене на конференции по реформам в Украине, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Он отметил, что "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

"Украина достигла значительных успехов по претворению в жизнь реформ, но они должны продолжаться. Реформы и борьба с коррупцией создают лучшие возможности для развития экономики и усиления безопасности", - считает С.Миксер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикоррупционное бюро, Коррупция, Реформы, Украина, Эстония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Могерини: ЕС и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня Заседание "Минской группы": Марчук сообщил, о чем попытаются договорится Госдеп: В закон об Антикоррупционном суде нужно внести изменения

Последние новости

В НБУ отчитались о платежном балансе Украины Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 превзошел все ожидания компании Соблазнительные снимки ярких девушек в стиле стимпанк (Фото)
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
05 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
Новости сегодня
19:55 Самые яркие и привлекательные бабушки в шоу-бизнесе (Фото)
19:51 "Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро
19:48 США ввели отмененные раннее санкции против Ирана
19:29 Интересные идеи оформления дворов давно забытыми игрушками (Фото)
19:29 На 3-м подряд чемпионате мира действующий чемпион не смог выйти из группы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Добавить комментарий
0