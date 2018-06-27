Преступления РФ в Крыму и на Донбассе в ЕСПЧ объединены в одно дело

Европейский суд по правам человека объединил производства по межгосударственным заявлениям против России в два дела - по Донбассу и Крыму.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Ивана Лещина.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производства по межгосударственным заявлениям о нарушениях ЕКПЧ (Европейской конвенции о правах человека - ред) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Итак, вместо пяти дел Украины против РФ, осталось три (заявление относительно вывоза детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве). И не говорите, что обещанного три года ждут: мы этого решения ждали только 1,5 года - с октября 2016 года", - написал Лещина.

"Итак, отныне россияне уже не смогут играть в игру "здесь я играю – здесь не играю - здесь я рыбу заворачивал". То есть, "давайте это дело рассмотрим, это остановим, а эти все тоже остановим до рассмотрения тех двух". Я не сомневаюсь, что они придумают что-то новое, но и мы не будем спать", - отметил он.

Кроме того, Лещина сообщил, что сегодня в Верховную Раду был внесен законопроект №8533, подготовленный совместными усилиями Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Министерства финансов и подкомитета ВРУ по вопросам исполнения решений ЕСПЧ.

"Принятие этого законопроекта позволит уже в этом году выполнить 160 тысяч судебных решений, которые годами оставались невыполненными. Большая просьба ко всем депутатам ВРУ поддержать этот законопроект", - отметил он.