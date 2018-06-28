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ПАСЕ сегодня обсудит ситуацию по поводу украинских политзаключенных в РФ и Крыму

ПАСЕ
11:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис представит доклад в ПАСЕ о состоянии и условиях содержания украинских политических заключенных в России и Крыму.

ПАСЕ в рамках летней сессии заслушает и обсудит доклад о состоянии и условиях содержания украинских политических заключенных в России и Крыму. Автором доклада является депутат от Литвы, представитель группы Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис.

"Российские лоббисты пытаются всеми силами, если не помешать принятию резолюции, то смягчить ее. Если внешне все выглядит довольно тихо и спокойно, то, без подробностей, за кулисами ситуация очень напряженная", - рассказал источник в ПАСЕ, приложенному к подготовке документа.

После заслушивания доклада и прений ПАСЕ примет резолюцию. Предыдущий проект резолюции содержит призыв к России незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных, до освобождения обеспечить соблюдение их прав, предоставить доступ к медицинской помощи и допустить к ним представителей международных организаций и Украины.

При рассмотрении резолюции в сессионном зале ПАСЕ, кроме поправок, уже внесенных комитетом по правовым вопросам и правам человека, в документ могут быть внесены устные поправки.

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Также сегодня состоится закрытое заседание Совместного комитета ПАСЕ-КМСЕ (Комитет министров СЕ - прим. ред.), на котором среди прочих вопросов будут рассматриваться результаты работы ad hoc комитета. На заседании выступит Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Кроме того, сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты на тему "Обеспечение баланса между высшими интересами детей и необходимостью сохранения семей вместе", "Принудительное бракосочетание в Европе", "Умышленное уничтожение и незаконная торговля элементами культурного наследия", "Автономность женщин в экономике".

Перед Ассамблеей сегодня выступит министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, будет заслушан отчет о деятельности Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ.

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Новости Украины, Доклад, Крым, ПАСЕ, РФ, Состояние политзаключенных, Условия содержания политзаключенных.
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