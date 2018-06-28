Москалькова сообщила о состоянии украинского режиссера Сенцова

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу" после посещения О.Сенцова.

Она отметила, что в отношении О.Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Т.Москалькова.

Ранее к колонии прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге, украинские журналисты. Л.Денисову не пустили в колонию для посещения О.Сенцова.

О.Сенцова держит голодовку в колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе 46-й день. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.