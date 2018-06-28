Гройсман знает, как побороть расхитителей бюджета

Дуализм власти в Украине тормозит развитие эффективной модели управления государством.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью одному из украинских изданий.

"Надо совершенствовать Конституцию. В том числе и в разделе местного самоуправления. Надо ликвидировать дуализм власти. Говорю об этом и откровенно выступаю за более эффективную модель управления", - сказал глава правительства.

При этом Гройсман призвал не спекулировать его словами, поскольку вопрос заключается лишь в повышении эффективности управления, а не в борьбе с кем-то конкретным.

"Я бы не хотел, чтобы кто-то моими словами сейчас спекулировал: "Вот Гройсман с кем-то борется таким образом". Я могу бороться только за эффективное управление, а эффективное управление может быть только тогда, когда сбалансированы полномочия и ответственность", - подчеркнул премьер.

По словам Гройсмана, изменения в Конституцию, которые введут четкие принципы распределения власти и контроля на местном уровне, "позволят предотвратить приход к власти в регионах "преступников и расхитителей бюджета".

"В рамках Конституции должен быть задействован механизм контроля. Представители государства с юридическими полномочиями, то есть префекты, получат право следить за законностью решений управления общин, выступать на стороне людей и государства. Это опять же мировая практика", - добавил глава правительства.