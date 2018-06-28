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В Минобороны уверены, что украинцы поддержат вступление в НАТО

Украина НАТО
15:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Решение о вступлении в НАТО должно приниматься гражданами Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины, и верит в поддержку украинцами этого курса.

"Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией Украины. (…) Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО", - сказал министр на торжествах по случаю Дня Конституции Украины, цитирует сайт Минобороны.

С.Полторак выразил надежду, что население Украины поддержит идею вступления страны в НАТО, "ведь это гарантия безопасности государства".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в Конституцию по закреплению курса на вступление Украины в Евросоюз и в НАТО.

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Новости Украины, Вступление в НАТО, Минобороны, НАТО, Украина.
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