В Минобороны уверены, что украинцы поддержат вступление в НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины, и верит в поддержку украинцами этого курса.

"Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией Украины. (…) Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО", - сказал министр на торжествах по случаю Дня Конституции Украины, цитирует сайт Минобороны.

С.Полторак выразил надежду, что население Украины поддержит идею вступления страны в НАТО, "ведь это гарантия безопасности государства".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в Конституцию по закреплению курса на вступление Украины в Евросоюз и в НАТО.