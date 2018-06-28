Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила очередную ноту протеста России
Украина направила очередную ноту протеста России
Новости: Парубий и Волкер обсудили привлечение бизнеса из США к модернизации ГТС
Парубий и Волкер обсудили модернизацию ГТС
Новости: Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: На спутнике Сатурна нашли сложные органические молекулы
На спутнике Сатурна нашли сложные органические молекулы
X

Парубий и Волкер обсудили привлечение бизнеса из США к модернизации ГТС

Андрей Парубий и Курт Волкер
16:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером привлечение бизнеса США к модернизации украинской ГТС.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

"На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере в четверг.

Украина направила очередную ноту протеста России

Кроме того, он сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдовы провели в Конгрессе США конференцию на тему противодействия российским гибридным угрозам, в частности строительству NordStream-2, "потому что это не экономический проект, это гибридное оружие Кремля против европейских стран свободного мира".

А.Парубий также с председателями парламентов Грузии, Литвы, Молдовы и вице-спикером Сената Польши поднимали вопрос российской агрессии и гибридных угроз для мира на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Бизнес из США, Курт Волкер, Модернизация, Привлечение, Украинская ГТС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Москалькова сообщила о состоянии украинского режиссера Сенцова ПАСЕ призвала РФ освободить украинских политзаключенных Порошенко: Нельзя переписывать Конституцию под конкретных политиков

Последние новости

Игрок Бешикташа бесплатно перейдет в Динамо Улыбка до ушей: забавные животные, которые любят шкодить В ЕС могут ужесточить ввоз и вывоз наличности
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
Новости сегодня
17:44 Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ
17:43 Польша решительно поддерживает продление антироссийских санкций
17:42 Шовковский жестко раскритиковал Нойера
17:38 Дом, внешний вид которого напоминает Хогвартс (Фото)
17:33 Анджелина Джоли показала роскошный наряд в Лондоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0