Польша решительно поддерживает продление антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает, что санкции против Российской Федерации из-за агрессии Российской Федерации в Украине надо продлевать.

Об этом глава польского правительства заявил перед началом саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.

По его словам, на саммите среди прочего состоится обсуждение санкций в отношении России "в контексте российской агрессии в Украине".

В этой связи премьер Польши заявил: "Польша демонстрирует твердую и однозначную позицию, что введенные санкции должны быть продлены. Я надеюсь, что наша позиция будет одобрена и принята во внимание".

Как сообщалось, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ознакомят членов Европейского Совета с выполнением сторонами конфликта Минских соглашений, призванных мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.