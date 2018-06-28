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Польша решительно поддерживает продление антироссийских санкций

Матеуш Моравецкий
17:43 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Польше считают необходимым продлить санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает, что санкции против Российской Федерации из-за агрессии Российской Федерации в Украине надо продлевать.

Об этом глава польского правительства заявил перед началом саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.

По его словам, на саммите среди прочего состоится обсуждение санкций в отношении России "в контексте российской агрессии в Украине".

В этой связи премьер Польши заявил: "Польша демонстрирует твердую и однозначную позицию, что введенные санкции должны быть продлены. Я надеюсь, что наша позиция будет одобрена и принята во внимание".

Как сообщалось, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ознакомят членов Европейского Совета с выполнением сторонами конфликта Минских соглашений, призванных мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.

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Новости Украины, Матеуш Моравецкий, Польша, РФ, Санкции РФ, Украина.
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