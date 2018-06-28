Геращенко отметила важность резолюции ПАСЕ с призывом к РФ

Резолюция с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных, принятая сегодня на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, важна еще тем, что относит к политзаключенным и тех, кто содержится в тюрьмах в РФ, и в Крыму, и на окупированных территориях.

Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко после принятия резолюции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это чрезвычайно важная резолюция. Во время дебатов мы почувствовали полное единство зала ПАСЕ относительно требования освободить пленников Кремля. Очень важно, что к политзаключенным эта резолюция фактически относит и тех, кто удерживается в тюрьмах в России, и тех, кто удерживается на оккупированных территориях. Потому что судьба всех пленников Кремля, находятся ли они в Москве, или в Ростове, или в Сибири, или в оккупированном в Луганске, или в Донецке, или во временно оккупированном Крыму, зависит фактически от воли Путина", - отметила она.

По убеждению Геращенко, очень важно, что европейские коллеги во время обсуждения получили много информации о ситуации с политзаключенными.

"Уверена, что эта информационная волна накроет и другие европейские столицы, где в парламентах будут приняты резолюции, подобные тем, которые приняты парламентами Польши и Литвы, Европарламентом. Мы призываем к этому", - отметила нардеп.

По ее оценке, сегодняшняя резолюция - это основательное осуждение России, четкая аргументация относительно ее ответственности за те гуманитарные преступления, которые осуществляются против граждан Украины в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях.

"Очень важно, что на сегодняшних дебатах звучали имена журналистов Романа Сущенко, Станислава Асеева. Один находится в Лефортово, второй - в изоляции на территории бывшего завода в Донецке, где сделали концлагерь, тюрьму. Но это же журналисты, политзаключенные. Вспоминали также военных Глондара, Пантюшенко и других, которых удерживают более трех лет", - подчеркнула нардеп.