Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Новости: Координатор СММ ОБСЕ посетит тюрьмы оккупированного Донбасса
Координатор СММ ОБСЕ посетит тюрьмы оккупированного Донбасса
Новости: Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
X

Арьев: Ягланд должен требовать освобождения всех украинцев

Турбьерн Ягланд
21:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Арьев напомнил Турбьерну Ягланду, что помимо Олега Сенцова есть еще украинские заключенные, которых нужно освободить.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд должен стремиться к освобождению всех украинских политзаключенных, а не только Олега Сенцова. Об этом заявил глава украинского постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев во время дебатов в Ассамблее в отношении украинских политзаключенных.

"Хочу поблагодарить господина Ягланда за петицию о помиловании Сенцова. И вопрос: почему только Сенцова? Хочу напомнить, что господин Сенцов голодает, чтобы освободили всех украинских заключенных. Я даже могу предположить, что он откажется, чтобы его освободили только одного. Я думаю, что Генсеку надо стремиться освободить всех украинских заключенных", - подчеркнул В. Арьев. 26 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Арьев, Олег Сенцов, Россия, Совет Европы, Турбьерн Ягланд, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Турчинов сообщил, что может консолидировать Украину Украина направила очередную ноту протеста России Денисова заявила, что не верит заявлениям Москальковой о здоровье Сенцова

Последние новости

Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие Ман Юнайтед хочет заполучить лидера Милана Xiaomi выпустила смартфон с изображением персонажа Мику Хацунэ
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
04 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
05 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
Новости сегодня
22:45 В Запорожской области произошло ДТП с множеством пострадавших
22:43 Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3
22:41 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
22:40 Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему
22:38 Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Добавить комментарий
0