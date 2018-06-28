Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Порошенко убежден в четкой международной позиции по санкциям против России
Новости: Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
Новости: Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
Назвали имя новорожденной правнучки Елизаветы II
X

Геращенко проанализировала список лиц, с которыми хочет встретиться Москалькова

Ирина Геращенко
23:43 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Первый вице-спикер Ирина Геращенко проанализировала список, с которым обратился МИД РФ в МИД Украины.

Список заключенных, с которым МИД РФ обратился к Украине, будет проверено в отношении гражданства тех лиц, которых намерен посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на территории Украины.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратились в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе и готовили теракты. Означает ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского? Теперь будем проверять", - отметила она.

Геращенко добавила, что Сенцов - украинский крымчанин, которого "РФ насильно считает своим гражданином и навязывает гражданство как каторгу, как крепостничество, как камень на шею".

"Людмила Денисова, кстати, тоже украинская крымчанка. И тут российская, полностью зависимая от Кремля фурия - обмудсвумен, справедливо отмечает, что Люда - не гражданка РФ. Но потому, мол, ее не пустят к Сенцова. А до Романа Сущенко не пустили за то, что не прошли слушания судов всех инстанций. А Балуха почему прогнозируемо не пустят? А до Гриба, Карпюка, Клыха? Кредо и политика России - сплошная ложь", - подытожила она.

28 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в регион, где находится колония, в которой находится Сенцов, одновременно. Однако до колонии украинский уполномоченный по правам человека прибыла раньше за свою коллегу. Но ее до Сенцова не пустили.

Вместе с тем Москалькова встретилась с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим. По ее словам, состояние здоровья в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными. Она так и не смогла посетить ни одного из них.

Незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ирина Геращенко, МИД РФ, Политзаключенные, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Яценюк предлагает сократить количество нардепов Парубий и Волкер обсудили модернизацию ГТС В Минобороны уверены, что украинцы поддержат вступление в НАТО

Последние новости

Музей мадам Тюссо представил восковую фигуру Хлои Кардашян В Совете ЕС сегодня обсуждали катастрофу MH17 Милая опасность: снимки добрых бультерьеров, которых хочется обнять
Сегодня читают
01 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
02 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
03 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Экономика Германии понесла потери из-за матча с Кореей
Новости сегодня
00:09 Улетные фотомемы, от которых улыбка будет до ушей
23:58 Эти продукты помогут ускорить обмен веществ
23:16 Ученые рассказали, зачем нужно протирать смартфоны каждый день
22:54 В продаже появился новый смартфон Sony XZ2 Premium
22:52 Джамала впервые посетила Львов с маленьким сыном и мужем
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Добавить комментарий
0