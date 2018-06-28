Геращенко проанализировала список лиц, с которыми хочет встретиться Москалькова

Список заключенных, с которым МИД РФ обратился к Украине, будет проверено в отношении гражданства тех лиц, которых намерен посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на территории Украины.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратились в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе и готовили теракты. Означает ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского? Теперь будем проверять", - отметила она.

Геращенко добавила, что Сенцов - украинский крымчанин, которого "РФ насильно считает своим гражданином и навязывает гражданство как каторгу, как крепостничество, как камень на шею".

"Людмила Денисова, кстати, тоже украинская крымчанка. И тут российская, полностью зависимая от Кремля фурия - обмудсвумен, справедливо отмечает, что Люда - не гражданка РФ. Но потому, мол, ее не пустят к Сенцова. А до Романа Сущенко не пустили за то, что не прошли слушания судов всех инстанций. А Балуха почему прогнозируемо не пустят? А до Гриба, Карпюка, Клыха? Кредо и политика России - сплошная ложь", - подытожила она.

28 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в регион, где находится колония, в которой находится Сенцов, одновременно. Однако до колонии украинский уполномоченный по правам человека прибыла раньше за свою коллегу. Но ее до Сенцова не пустили.

Вместе с тем Москалькова встретилась с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим. По ее словам, состояние здоровья в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными. Она так и не смогла посетить ни одного из них.

Незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.