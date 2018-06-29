В Ирландии может появиться украинское посольство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который 27-28 июня находился с официальным визитом в Ирландии, договорился об открытии в Украине посольства Ирландии.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Визит в Ирландию запомнится многими моментами и результатами... В числе результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - отметил Климкин.

Он также добавил, что у Украины с Ирландией существует историческая связь, и важные события обеих стран происходили примерно в одно время.

"К примеру, Декларация о независимости Ирландии 1916 года была одним из первых документов, которые перевели в УНР. Создатели украинского государства почерпнули из этого документа не только содержание, но и вдохновение", - отметил Климкин.

Также министр сообщил, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам.

"Более всего меня эмоционально затронула история одного из представителей украинской общины Ирландии - Сергея. Он давно живет в Дублине, работает водителем автобуса. Когда началась война и часть Донбасса оккупировала Россия, он взял отпуск и поехал на фронт. Его друзей поразил поступок и они в офисе вывесили плакат с надписью: "Сергей в отпуске. Поехал защищать свою Родину", - сообщил министр.