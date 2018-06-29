ГСЧС будет обмениваться опытом с калифорнийскими спасателями

Обмен опытом между калифорнийскими спасателями и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям будет способствовать качественному росту уровня профессионализма украинского подразделения, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины в пятницу, делегация ведомства во главе с С. Яровым посетила штаб-квартиру Управления по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния (CalOES) в США и 95-й группы помощи гражданским органам власти Национальной гвардии Калифорнии и ознакомилась с технической базой обоих подразделений.

"Мы готовы проработать вопрос подписания договоренностей, которые позволят закрепить наши отношения и будут способствовать развитию ГСЧС Украины, в частности, путем обмена опытом между спасателями и проведением соответствующих совместных учений", - отметил С.Яровой.