Финансовый шантаж РФ: Арьев готов уйти из ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявляет, что не видит потребности дальше работать в ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею России после возможных изменений в процедуру.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с решением Бюро ПАСЕ, которое может стать шагом к возвращению российской делегации

К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи", - написал Арьев.

Он отметил, что все решится в октябре на сессии ПАСЕ, признав, что лобби будет сумасшедшим.

"Реально, шансы 50/50 – останется ли ПАСЕ почтенным органом, или будет поддаваться шантажисту за возобновление финансирования и утратит уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 через циничную процедуру, не вижу потребности дальше работать в самодискредитированной организации", - отметил Арьев.

В то же время он заявил, что Украина продолжит борьбу против возвращения России в ПАСЕ. "И мы не одни. Будем бороться", - подчеркнул Арьев.

Как сообщалось, Бюро ПАСЕ 29 июня приняло решение о рассмотрении предложений относительно возвращения российской делегации к работе в организации.

"На заседании Бюро ПАСЕ в Страсбурге, невзирая на установленную процедуру, состоялось форсирование событий с целью возвращения российской делегации. Все предложения, которые были представлены по результатам работы ad hoc комитета, лицемерно проигнорированы», - сообщили источники в Ассамблее.

Так, Бюро ПАСЕ приняло решение обратиться в Комитет по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел относительно подготовки для рассмотрения на октябрьской сессии ПАСЕ предложений, направленных на изменение существующих правил, в частности, касающихся обжалования представителями или членами национальных делегаций своих прав.

Фактически принятие такого решения Бюро ПАСЕ дает возможность внесения лоббируемых Россией изменений в правила процедуры Ассамблеи для возвращения своей делегации в ПАСЕ без применения к ней санкций.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. 15 декабря прошлого года на заседании Бюро ПАСЕ в Париже был создан аd hoc комитет "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который фактически призван создать предпосылки для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Приезжая на заседания аd hoc комитета, которые в том числе проходили во время зимней и весенней сессий ПАСЕ, представители РФ неоднократно заявляли, что не намерены выполнять резолюцию Ассамблеи относительно Украины.