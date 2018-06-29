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Спикер Рады в США просит поддержать Украину по Голодомору

Память жертвам Голодомора
16:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов Америки в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщается на сайте украинского парламента, об этом, выступая на Международной конференции в Вашингтоне, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией РФ, сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Он обратился к представителям Конгресса США с просьбой поддержать решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Спикер отметил, что вопрос исторической правды является одним из аспектов международной безопасности.

"Когда я говорил о самой главной безопасности, я говорил о гуманитарной безопасности, и одним из ее элементов является отстаивание своей истории", - отметил Парубий.

Он напомнил, что конгрессмены подготовили проект о признании Голодомора геноцидом украинского народа. "Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который состоялся в Украине, геноцидом против украинского народа. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - отметил политик.

Как сообщалось, 9 июня на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США был внесен проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 годов в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, в постановочную часть документа включено признание заключения Правительственной комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

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Новости Украины, Андрей Парубий, Голодомор, США, Украина.
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