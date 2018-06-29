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Парубий сделал важное заявление о строительстве Северного потока-2

Парубий заявил, что "Северный поток-2" не достроят
16:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что газопровод "Северный поток-2" не достроят.

Строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, будет остановлено, ведь он является "оружием" Путина против Европы.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что вместе со своими коллегами из Грузии, Литвы, Молдовы и Польши провели в Вашингтоне ряд важных политических встреч на высоком уровне. Кроме того, политик встретился и со спикером Палаты Представителей Конгресса США Полом Райаном и руководством Государственного департамента США.

"Наша цель – продемонстрировать единство государств, расположенных на передовой! На передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира. После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство "Nord Stream 2" будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", – отметил Парубий.

По словам спикера ВР, он предложил американским союзникам создать в Балто-Чорномоськом регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам.

"Балто-Черноморский пояс государств – не серая зона! Это –" пояс свободы "на границе с Россией, это "щит Европы" в противостоянии путинской гибридной агрессии", – отметил глава Парлемента.

"Северный поток-2" будет реализован даже без разрешения Дании

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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Новости Украины, Nord Stream-2, Андрей Парубий, Газопровод, Северный поток-2.
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