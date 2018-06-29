Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
Новости: В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

Порошенко обещает подписать основополагающий закон для вступления в НАТО

Закон Украины
19:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко обещает в ближайшее время подписать закон о нацбезопасности.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время подпишет закон о национальной безопасности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что этот закон создает основу для вступления Украины в НАТО.

"Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого чрезвычайно важный базис. Имплементация этого закона – важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - написал он.

Порошенко подчеркнул, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно упорно работать над проведением реформ.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла внесенный Президентом закон "О национальной безопасности Украины". Его поддержали 248 народных депутатов.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента Украины относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность и увольняется Президентом Украины по представлению министра обороны, которому и подчиняется.

В то же время закон о нацбезопасности начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности Украины – теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями. Основными задачами СБУ определено противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала и тому подобное.

В то же время за пределы полномочий СБУ вынесены функции по расследованию экономических преступлений.

Законом также предусмотрено финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Так, объем соответствующих расходов должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых 3% будет выделяться на ВСУ.

Кроме того, закон "О национальной безопасности Украины" вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 27 июня подписал закон "О национальной безопасности" и передал его на подпись Президенту Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Закон о национальной безопасности, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Денисова: Россия скрывает правду о состоянии украинских политзаключенных ГСЧС будет обмениваться опытом с калифорнийскими спасателями В Украине может появиться ирландское посольство

Последние новости

Михайлюк: Для меня адаптация к защите на уровне НБА будет довольно легкой На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Нанизал авто на отбойник: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
Новости сегодня
20:27 Приянка Чопра повезла парня знакомится с родителями в Индию
20:25 Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность
20:22 Макрон подвел итоги двухдневного саммита стран ЕС: говорил о Минске
20:20 Оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"
20:13 В Кремле сообщили, о чем будут говорить Путин и Трамп в Хельсинки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0