Порошенко обещает подписать основополагающий закон для вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время подпишет закон о национальной безопасности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что этот закон создает основу для вступления Украины в НАТО.

"Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого чрезвычайно важный базис. Имплементация этого закона – важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - написал он.

Порошенко подчеркнул, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно упорно работать над проведением реформ.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла внесенный Президентом закон "О национальной безопасности Украины". Его поддержали 248 народных депутатов.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента Украины относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность и увольняется Президентом Украины по представлению министра обороны, которому и подчиняется.

В то же время закон о нацбезопасности начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности Украины – теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями. Основными задачами СБУ определено противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала и тому подобное.

В то же время за пределы полномочий СБУ вынесены функции по расследованию экономических преступлений.

Законом также предусмотрено финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Так, объем соответствующих расходов должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых 3% будет выделяться на ВСУ.

Кроме того, закон "О национальной безопасности Украины" вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 27 июня подписал закон "О национальной безопасности" и передал его на подпись Президенту Украины.