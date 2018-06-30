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Властям РФ поступили два прошения о помиловании Сенцова

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12:24 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что к власти России поступило два прошения о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что сейчас к власти РФ есть два прошения о помиловании Сенцова. Об этом он рассказал в эфире "Громадського", но не стал раскрывать лица просителей, сообщает "Украиснкая правда".

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию предоставили (на анонимных условиях - прим. ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - заявил Динзе.

"Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - отметил он.

Адвокат пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - подчеркнул Динзе.

Также он подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, его состояние стабильное.

"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет.

Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - заявил адвокат.

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в РФ с целью посещения незаконно осужденных украинцев, но ей не разрешили встретиться ни с одним из политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

Денисова будет обращаться в Совет Европы и ООН о недопуске к политзаключенным

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

29 июня украинский омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.

Также Денисова заявила, что Украина готова передать России 23 осужденных россиян в обмен на 23 украинцев, содержащихся в РФ.

В Кремле признали, что в переговорах по посещению в РФ удерживаемых лиц "есть трудности".

С просьбой к Путину о помиловании Сенцова уже обратился Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, на что в Кремле ответили, что помиловать Сенцова на основании этой просьбы не могут.

Политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в колонии "Белый Медведь" в Лабытнанги (РФ), с 16 мая объявил голодовку с требованием к РФ отпустить всех незаконно удерживаемых украинцев.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Помилование, Прошение, РФ, Состояние здоровья.
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