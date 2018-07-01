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Людмила Денисова встретится с послами ЕС

Людмила Денисова
22:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Вопрос украинских заключенных будет поднят на встрече украинского омбудсмена Людмилы Денисовой на встрече с послами ЕС.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова завтра, 2 июля, намерена встретиться с послами Европейского Союза по вопросу посещения украинских политзаключенных в России. Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"Завтра в 14.00 я встречаюсь именно с послами Европейского Союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Л. Денисова. Она подчеркнула, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс. "К сожалению, эта миссия не состоялась. Потому что, я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять договоренности, которые были предоставлены ... мне именно президентом Путиным", - заявила омбудсмен. Также Л. Денисова отметила, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова имела шанс посетить моряков с судна "Норд", но не воспользовалась этой возможностью.

"Надо сказать, что наш президент Петр Порошенко исполнил свои обязанности, взятые на себя еще 9 июня, - он снял запрет госпоже Москальковой, которая приехала в Украину именно благодаря тому, что ей сняли запрет (на въезд). Она могла посетить семь моряков с судна "Норд", но потом они не выполнили никаких обязательств, которые брали на себя для того, чтобы я встретились с кем-то из наших политзаключенных", - отметила украинский омбудсмен. Л. Денисова еще раз подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

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Новости Украины, Заключенные, Людмила Денисова, Омбудсмен, Послы ЕС, Украина.
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