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Порошенко: В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада
00:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: Порошенко назвал Канаду самым искренним другом Украины.
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравление в честь дня Канады и назвал её самым искренним другом Украины
"В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди! С Днем Канады! – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук".
День Канады – национальный праздник Канады, общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство.
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