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Порошенко: В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада

Украина - Канада
00:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Порошенко назвал Канаду самым искренним другом Украины.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравление в честь дня Канады и назвал её самым искренним другом Украины

"В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди! С Днем Канады! – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

День Канады – национальный праздник Канады, общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство.

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Новости Украины, День Канады, Канада, Петр Порошенко.
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