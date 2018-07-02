Порошенко: В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравление в честь дня Канады и назвал её самым искренним другом Украины

"В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди! С Днем Канады! – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

День Канады – национальный праздник Канады, общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство.