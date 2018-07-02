Госкомтелерадио запретил еще одну книгу

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну книги российского писателя Бориса Громова "Беззаконные края" из-за пропаганды страны-агрессора.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территории Украины очередной книги российского издательства "Эксмо", в содержании которой присутствуют признаки российской пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник. Отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины

Согласно сообщению, в книге Б. Громова "Беззаконные края" эксперты обнаружили признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине 5 тыс. экземпляров книги. На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 56 изданий. Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".