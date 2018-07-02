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Госкомтелерадио запретил еще одну книгу

Запрет книг
12:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В книге российского писателя Б. Громова "Беззаконные края" Госкомтелерадио усмотрел признаки российской пропаганды и запретил ее ввоз в Украину.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну книги российского писателя Бориса Громова "Беззаконные края" из-за пропаганды страны-агрессора.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территории Украины очередной книги российского издательства "Эксмо", в содержании которой присутствуют признаки российской пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник. Отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины

Согласно сообщению, в книге Б. Громова "Беззаконные края" эксперты обнаружили признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине 5 тыс. экземпляров книги. На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 56 изданий. Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

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Все по теме:

Новости Украины, "Беззаконные края", Борис Громов, Ввоз, Госкомтелерадио, Запрет, Книга, Писатель.
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