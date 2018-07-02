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Порошенко отправится в Сербию

Петр Порошенко и Александр Вучич
13:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По приглашению Президента Сербии Александра Вучича Петр Порошенко посетит Сербию с официальным визитом.

3 июля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Программой визита предусмотрены переговоры Президента Украины с Президентом Сербии Александром Вучичем, Премьер-министром Анной Брнабич, Председателем Народной Скупщины Майей Гойкович и Сербским Патриархом Иринеем", — говорится в сообщении.

Также запланировано участие главы Украинского государства вместе с Президентом Сербии в открытии украинского-сербского бизнес-форума. Как отмечается, в рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов. Ранее Украина договорилась с Сербией о дальнейшей либерализации визового режима. Отметим, что предыдущие официальные визиты на уровне глав государств между Украиной и Сербией состоялись в течение июля 2013 года.

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Новости Украины, Александр Вучич, Визит, Петр Порошенко, Сербия, Украина.
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