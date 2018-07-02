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Нардеп объявил о решении идти в президенты Украины

Александр Шевченко
16:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Украины Александр Шевченко заявил о решении принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Народный депутат Украины (внефракционный), экс-директор известного туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко заявил о своем решении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

"С символического для каждого из украинцев места, с Чернечей горы в Каневе, Александр Шевченко обратился ко всем украинцам. Рассказал о своем решении участвовать и побеждать на выборах президента Украины в 2019 году", - говорится в сообщении, опубликованном в странице А.Шевченко в соцсети Фейсбук.

В информации также отмечается, что у нардепа разработана программа под названием "Страна Достоинства и Правды", которая предусматривает развитие Украины "именно как страны Достоинства гражданина в своем государстве, Достоинства Украины в мире, как страны Правды и Справедливости, современного состоятельного разумного государства, которое объединит нас всех во славу Украины для достойного будущего наших детей".

Парубий: Рада на этой неделе рассмотрит назначение новых членов ЦИК

Подробнее с программой нардепа можно ознакомиться на его персональном сайте.

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Новости Украины, Александр Шевченко, Выборы президента 2019 в Украине, Кандидат, Нардеп, Экс-директор Буковель.
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