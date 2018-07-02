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В России допустили возможность обмена Сенцова

Олег Сенцов
21:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян.

Украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами, удерживаемыми в РФ и на оккупированных территориях.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, сообщают РИА Новости.

"Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)", — сказал Кондратьев.

Как сообщалось, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 23 граждан Российской Федерации на удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев.

Российские спецслужбы задержали Сенцова в аннексированном Крыму в мае 2014 года. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. 22 июня адвокат Сенцова сообщал, что у его подзащитного проблемы с почками и сердцем, он находится в медицинской части.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 15 июня прибыла в Россию, но ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Кремль, Олег Сенцов, Политзаключенные, Совет Федерации.
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