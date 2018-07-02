Чешские сенаторы обратились к Путину с просьбой освободить Сенцова

Сенаторы Республики Чехия написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Праге на странице в Тwitter.

"Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом FreeSentsov: "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.

Как известно, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.