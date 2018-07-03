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Президент Украины прибыл с визитом в Сербию

Петр Порошенко в Сербии
09:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко по приглашению Александра Вучича отправился в Сербию с официальным визитом.

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия.

Об этом он написал в Twitter.

 

Как сообщалось, визит Порошенко в Сербии проходит по приглашению президента этой страны Александра Вучич.

Программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной скупщины Майей Гойкович.

Также запланировано участие главы Украинского государства вместе с президентом Сербии в открытии украинско-сербского бизнес-форума.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Новости Украины, Визит Порошенко в Сербию, Петр Порошенко, Сербия, Украина.
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