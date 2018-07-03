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Президент Украины прибыл с визитом в Сербию
Новости Украины: Петр Порошенко по приглашению Александра Вучича отправился в Сербию с официальным визитом.
Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия.
Об этом он написал в Twitter.
Розпочав офіційний візит до Республіки Сербія pic.twitter.com/8VvPY5hLLy
— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 июля 2018 г.
Как сообщалось, визит Порошенко в Сербии проходит по приглашению президента этой страны Александра Вучич.
Программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной скупщины Майей Гойкович.
Также запланировано участие главы Украинского государства вместе с президентом Сербии в открытии украинско-сербского бизнес-форума.
В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
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