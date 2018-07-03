Президент Украины прибыл с визитом в Сербию

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия.

Об этом он написал в Twitter.

Розпочав офіційний візит до Республіки Сербія pic.twitter.com/8VvPY5hLLy — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 июля 2018 г.

Как сообщалось, визит Порошенко в Сербии проходит по приглашению президента этой страны Александра Вучич.

Программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной скупщины Майей Гойкович.

Также запланировано участие главы Украинского государства вместе с президентом Сербии в открытии украинско-сербского бизнес-форума.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.