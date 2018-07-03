Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расширено соглашение о безвизовом режиме Украины и Сербии
Расширено соглашение о безвизовом режиме Украины и Сербии
Новости: Порошенко стал богаче еще на 1 миллион гривень
Порошенко стал богаче еще на 1 миллион гривень
Новости: Украина - первая в мире по доходу от трансферов футболистов
Украина - первая в мире по доходу от трансферов футболистов
Новости: Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника
Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника
X

В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет

Ан-24
13:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Министерство инфраструктуры Украины запретит авиакомпаниям использовать самолеты, имеющие срок эксплуатации более 20 лет.

В следующем году в Украине планируется запретить работу самолетов со сроком использования более 20 лет. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами.

"Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать", - заявил министр. Также он добавил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы (частота рейсов, среднее время задержек и так далее). Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться. Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авиакомпании, Авиапарк, Мининфраструктуры, Самолеты, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Парубий заявляет, что Герасимюк остается членом Нацсовета "Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии Нардеп объявил о решении идти в президенты Украины

Последние новости

Ученые обнаружили у коал гены, помогающие обезвреживать яд эвкалипта Контрафактные пестициды пытались ввезти в Украину Вулкан на Бали выбросил пепел на высоту 2 км (Видео)
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
03 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
13:58 Ученые показали уникальные снимки кратера Оккатор на Церере
13:44 Смех до слез: безумные модники, которые встречаются в обычной жизни
13:42 Официально. Экс-капитан Атлетико Габи стал игроком Аль-Садда
13:39 Кайли Миноуг показала в Instagram нового бойфренда
13:30 Марченко неудачно стартовал на турнире АТР в Италии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Австрия перекроет мигрантам границы
Австрия перекроет мигрантам границы
Новости: СМИ: США может признать элитные войска Ирана террористической организацией
США может признать КСИР террористической организацией
Новости: В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет
В Украине запретят эксплуатацию самолетов старше 20 лет
Новости: Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Добавить комментарий
0