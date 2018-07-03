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Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад
Новости Украины: Петр Порошенко надеется, что во время своего следующего визита в Сербию он откроет памятник Т. Шевченко в городе Нови-Сад.
В сербском городе Нови-Сад появится памятник выдающемуся украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросе нашей гуманитарно-культурного сотрудничества. Прямо сейчас мы решили вопрос об ускоренном установлении памятника выдающемуся украинскому поэту, отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Cаду", - сказал Президент. Он выразил надежду, что во время следующего визита вместе с президентом Сербии Александром Вучичем сможет открыть этот памятник.
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