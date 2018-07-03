Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад

В сербском городе Нови-Сад появится памятник выдающемуся украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросе нашей гуманитарно-культурного сотрудничества. Прямо сейчас мы решили вопрос об ускоренном установлении памятника выдающемуся украинскому поэту, отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Cаду", - сказал Президент. Он выразил надежду, что во время следующего визита вместе с президентом Сербии Александром Вучичем сможет открыть этот памятник.