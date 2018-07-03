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Омелян: Туроператоров, которые задерживают рейсы, необходимо лишить лицензии

Владимир Омельян
16:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян настаивает на лишении лицензии туроператора OASIS из-за задержки рейсов украинских туристов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что туроператора OASIS необходимо лишить лицензии из-за задержки вылетов рейсов украинских туристов.

Об этом он заявил на брифинге по итогам совещания с представителями туроператоров и авиакомпаний.

При этом министр добавил, что подобное решение не находится в его компетенции, поскольку за туризм отвечает Министерство экономического развития и торговли Украины, которое завтра также рассмотрит ситуацию.

«Я обратился с тем, чтобы лишить лицензии, и, соответственно, обратился в правоохранительные органы», - сказал Омелян.

Как сообщалось, сегодня, 3 июля, министр инфраструктуры Владимир Омелян после совещания с туроператорами и авиакомпаниями заявил о преодолении туристического коллапса.

Одновременно министр анонсировал появление до конца недели рейтинга авиакомпаний и проведение Госавиаслужбой полной технической ревизии самолетов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров.

Информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.

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Новости Украины, Oasis, Авиакопании, Лицензия, Омелян.
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