Кандидаты в ГБР будут проходить полиграф в обязательном порядке

Все кандидаты на должности в Государственное бюро расследований, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

Он напомнил, что Кабинет министров внес изменения в "Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований", которыми перенес этап полиграфа после проведения собеседований.

"Это логичный и очевидный шаг, который мы предлагали сделать. Проведение исследования с помощью полиграфа - длительный и сложный этап, в том числе для кандидатов. Неправильно заставлять человека проходить полиграф, если неизвестно, станет ли он работником ГБР. Таких "потенциальных" работников - несколько тысяч. Тратить их время, время полиграфологов и, наконец, Государственного бюро расследований, которое ожидает победителей конкурса, - нецелесообразно", - подчеркнул директор Бюро.

При этом он отметил, что после собеседования интервьюирование кандидатов может быть более конкретизированным.

В то же время Труба разъяснил, что конкурс на 219 должностей в центральный аппарат Бюро будет проходить согласно старому порядку, то есть все кандидаты должны пройти полиграф: "Это решение комиссия приняла еще до внесения соответствующих изменений Кабинетом министров".

Он также обратил внимание, что Государственное бюро расследований - единственный орган, где до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, работники проходят полиграф "Такого требования нет ни в одном государственном органе, в том числе, и в новых антикоррупционных органах".