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Верховный Суд Украины ждет назначения 5 судей
Новости Украины: Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что в ближайшее время ждет от Президента назначения еще пятерых судей.
В Верховном Суде ожидают, что Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время издаст указ о назначении еще 5 судей. Об этом заявила сегодня на брифинге в Киеве председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.
"Мы ожидаем, что к началу отпусков, до августа, мы дождемся указа и присоединим к себе еще 5 судей, судьба работы которых фактически решена. В чем задержка со стороны Президента, мы не знаем", - сказала В. Данишевская. Также Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов. Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу 15 декабря 2017.
Telegraf.com.ua