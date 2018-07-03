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Верховный Суд Украины ждет назначения 5 судей

Судья
15:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что в ближайшее время ждет от Президента назначения еще пятерых судей.

В Верховном Суде ожидают, что Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время издаст указ о назначении еще 5 судей. Об этом заявила сегодня на брифинге в Киеве председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

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"Мы ожидаем, что к началу отпусков, до августа, мы дождемся указа и присоединим к себе еще 5 судей, судьба работы которых фактически решена. В чем задержка со стороны Президента, мы не знаем", - сказала В. Данишевская. Также Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов. Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу 15 декабря 2017.

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Новости Украины, Валентина Данишевская, Верховный суд Украины, Президент, Судьи, Указ.
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