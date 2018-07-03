Полторак уволил начальника КЭО ВСУ за махинации с недвижимостью

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил с военной службы начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы Южного территориального коммунально-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Александра Шило.

"Только что принял решение об увольнении с военной службы по служебному несоответствию начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины в связи с неудовлетворительным отношением к своим служебным обязанностям и небрежным отношением к военной службе", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбуке во вторник.

В свою очередь помощник министра обороны Юрий Бирюков агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил, что своим решением С.Полторак уволил полковника Александра Шило.

"Да, он уволен. Материалы по его деятельности Военная служба правопорядка передала в правоохранительные органы", - сказал Ю.Бирюков.

Другие подробности в оборонном ведомстве агентству пока не уточняют

Ранее СМИ сообщали, что полковнику А.Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества