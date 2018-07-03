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Полторак уволил начальника КЭО ВСУ за махинации с недвижимостью

Степан Полторак
17:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Степан Полторак уволил с военной службы из-за служебного несоответствия начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы полковника Александра Шило.

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил с военной службы начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы Южного территориального коммунально-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Александра Шило.

"Только что принял решение об увольнении с военной службы по служебному несоответствию начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины в связи с неудовлетворительным отношением к своим служебным обязанностям и небрежным отношением к военной службе", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбуке во вторник.

В свою очередь помощник министра обороны Юрий Бирюков агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил, что своим решением С.Полторак уволил полковника Александра Шило.

"Да, он уволен. Материалы по его деятельности Военная служба правопорядка передала в правоохранительные органы", - сказал Ю.Бирюков.

Другие подробности в оборонном ведомстве агентству пока не уточняют

Ранее СМИ сообщали, что полковнику А.Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества

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Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, КЭО ВСУ, Минобороны, Недвижимость, Степан Полторак.
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