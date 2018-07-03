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В России начинают судить украинца Павла Гриба

Павел Гриб
17:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвокат сообщила о плохом самочувствии Павла Гриба, он не может приобрести лекарства и продукты питания.

Обвиняемый в России в содействии терроризму гражданин Украины Павел Гриб выглядит подавленным и истощенным, сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката.

"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг уже 3 месяца как запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно", - написал И.Гриб на своей странице в Фейсбуке.

Он также указал, что предварительные слушания в деле П.Гриба назначены на 9 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде в закрытом режиме, а срок ареста продлен до 20 декабря.

Ранее во вторник сообщалось, что в Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело П.Гриба, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности) УК РФ. Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.

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Новости Украины, Павел Гриб, Политзаключенные, Россия, Суд.
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