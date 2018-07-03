В МЭРТ объяснили причину задержки авиарейсов

В Украине значительно увеличилось количество желающих отдохнуть за рубежом, что привело к перегрузке чартерных авиаперевозчиков.

Об этом в Facebook заявил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

По его словам, последние дни выдались особенно напряженными, поскольку более тысячи украинцев стали заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией "Bravo Airways" и туроператором "Oasis Travel".

Но ситуация с возвращением туристов из Туниса уже урегулирована.

Он добавил, что хозяйствующие субъекты не смогли договориться на своем уровне и поэтому министерство должно было безотлагательно вмешаться.

"Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов, и постоянным демпингованием цен на туры", - заявил Титарчук.

"Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и в соответствии и срыва рейсов в обоих направлениях", - добавил он.

По его мнению, в погоне за сверхприбылью туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально крупнее способности бюджетных авиаперевозчиков.

"При этом, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов за возвращение туриста в Украине. Постоянные задержки рейсов влекут за собой рост расходов туроператора на проживание, питание туристов, а также на выплаты компенсаций в зависимости от времени задержки вылета", - рассказал представитель министерства.

Чтобы не сорвать туристический сезон, он призвал туроператоров и авиаперевозчиков к пониманию.

Титарчук отметил, что уже провел ряд рабочих совещаний с участием представителей Минфина, ГРС и Госпродпотребслужбы, а также планируются встречи со Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Антимонопольным комитетом и Министерством юстиции, где должны быть проработаны первоочередные мероприятия по благоустройству туристической деятельности.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли должно рассмотреть лицензии туроператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вылететь из Туниса.

В свою очередь в Oasis Travel сообщили, что "для устранения возникшей проблемы и организации обратных вылетов было задействовано около 20 автобусов и до 5 дополнительных ночей продлено проживание туристам в отелях Туниса".

Ранее в Oasis утверждали, что туристам, которые продолжили проживания в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы расходы.

Также туристическая компания заявила, что готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставленных и не предоставленных услуг в соответствии с заключенными соглашениями.

Напомним, украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе в Тунисе из-за конфликта туроператор Oasis Travel с авиаперевозчиком Bravo.

Согласно сообщению Bravo Airways, туроператор задолжал компании 25 млн грн.

По состоянию на 3 июля все 994 туриста, которые находились в Тунисе и ждали возвращения в Украину, прилетели домой