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Порошенко призывал Сербию признать Голодомор геноцидом

Петр Порошенко и Майа Гойкович
21:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом речь шла на встрече Главы Украинского государства с главой Народной скупщины Республики Сербия Майей Гойкович, сообщает пресс-служба Президента.

«Петр Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа», - говорится в сообщении.

Президент Украины и глава Народной скупщины Сербии также обсудили межпарламентское сотрудничество, в частности в рамках парламентских ассамблей.

Стороны, в частности, согласились с важностью неуклонного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности двух стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа.

В связи с этим Глава Украинского государства отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым является неприемлемым.

Собеседники также обсудили важность оживления межпарламентского диалога.

Порошенко пригласил спикера сербского парламента посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, во вторник, 3 июля, украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко находится с официальным визитом в Республике Сербия по приглашению президента этой страны Александара Вучича.

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Новости Украины, Геноцид, Голодомор, Петр Порошенко, Сербия.
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