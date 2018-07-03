Порошенко призывал Сербию признать Голодомор геноцидом
Новости Украины: Петр Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом речь шла на встрече Главы Украинского государства с главой Народной скупщины Республики Сербия Майей Гойкович, сообщает пресс-служба Президента.
«Петр Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа», - говорится в сообщении.
Президент Украины и глава Народной скупщины Сербии также обсудили межпарламентское сотрудничество, в частности в рамках парламентских ассамблей.
Стороны, в частности, согласились с важностью неуклонного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности двух стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа.
В связи с этим Глава Украинского государства отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым является неприемлемым.
Собеседники также обсудили важность оживления межпарламентского диалога.
Порошенко пригласил спикера сербского парламента посетить Украину с визитом.
Как сообщалось, во вторник, 3 июля, украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко находится с официальным визитом в Республике Сербия по приглашению президента этой страны Александара Вучича.