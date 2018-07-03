Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призывал Сербию признать Голодомор геноцидом
Порошенко призывал Сербию признать Голодомор геноцидом
Новости: Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Новости: Колумбия 1:1 Англия: онлайн-трансляция матча (1-й овертайм)
Колумбия 1:1 Англия: онлайн-трансляция матча (1-й овертайм)
Новости: Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
X

Омелян предлагает уволить 3-5 голов облавтодоров

Владимир Омелян
22:25 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр инфраструктуры хочет уволить до 5 руководителей облавтодоров за не соответствующие качество дорог.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что хочет изменить от 3 до 5 руководителей областных автодоров, в чьих регионах низкое качество дорог не сопоставимо с целевым использованием средств Дорожного фонда.

Об этом министр заявил во время брифинга 3 июля, сообщает Экономическая правда.

Отвечая на вопрос журналистов, Омелян заявил, что 3 июля у него запланирована встреча с главой Укравтодора, относительно соблюдения обещаний данных во время рассмотрения состояния использования средств дорожного фонда в Житомирской области и не только.

"Житомирская область не входит в число лучших областей по количеству освоения и качества проведенных работ", - сказал министр.

"Мы должны в тех областях, которые худшие по показателям, изменить там руководителей, по-другому система работать не будет", - добавил Омелян.

По его словам, таких руководителей будет от 3 до 5.

"Видите, на этой работе становлюсь все меньше либералом и хочу все время кого-то увольнять", - заявил он.

На встрече Омелян с руководителем Укравтодора Славомиром Новаком обсудил ситуацию с дорогами в украинских областях.

"Совещание провели. Укравтодор подготавливает соответствующие кадровые решения", - сообщили УП в Мининфраструктуры на вопрос об увольнении областных чиновников. 

По словам представителя министерства, по итогам совещания решение об увольнении областных руководителей Укравтодора не было одобрено, пока оно рассматривается внутри самого госагентства.

27 июня Омелян опубликовал график использования бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в областях.

Он заявил, что на их содержание было предусмотрено 35% Дорожного фонда. В 2018 - бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн, а с 1 января 123 000 км дорог было передано на областной уровень.

Местные издания Житомира сообщают, что 26 июня у областной администрации состоялась акция протеста.

Люди вышли с жалобами на плохое качество дорог области.

"Люди возмущались и говорили, что невозможно добраться к родственникам, на дачу, так как состояние региональных дорог катастрофическое", - пишет Журнал Житомира.

2 июля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые указывали выполнения ремонтных работ только "на бумаге".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Омелян, Качество дорог, Ремонт дорог, Укравтодор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кандидаты в ГБР будут проходить полиграф в обязательном порядке Верховный Суд Украины ждет назначения 5 судей Памятник Т. Шевченко появится в сербском городе Нови-Сад

Последние новости

Отравление детей в лагере под Киевом: прокуратура открыла дело Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018 Актриса Нив Кэмпбелл во второй раз стала мамой
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
03 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
23:12 Забавные и смешные картинки и приколы, от которых ты будешь в восторге
23:11 На территории Мариупольского меткомбината обнаружен снаряд
22:59 Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити"
22:50 "Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть
22:49 Одесский Международный Кинофестиваль 2018: программа события
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России начинают судить украинца Павла Гриба
В России начинают судить украинца Павла Гриба
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице
Новости: Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Добавить комментарий
0