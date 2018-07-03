Омелян предлагает уволить 3-5 голов облавтодоров

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что хочет изменить от 3 до 5 руководителей областных автодоров, в чьих регионах низкое качество дорог не сопоставимо с целевым использованием средств Дорожного фонда.

Об этом министр заявил во время брифинга 3 июля, сообщает Экономическая правда.

Отвечая на вопрос журналистов, Омелян заявил, что 3 июля у него запланирована встреча с главой Укравтодора, относительно соблюдения обещаний данных во время рассмотрения состояния использования средств дорожного фонда в Житомирской области и не только.

"Житомирская область не входит в число лучших областей по количеству освоения и качества проведенных работ", - сказал министр.

"Мы должны в тех областях, которые худшие по показателям, изменить там руководителей, по-другому система работать не будет", - добавил Омелян.

По его словам, таких руководителей будет от 3 до 5.

"Видите, на этой работе становлюсь все меньше либералом и хочу все время кого-то увольнять", - заявил он.

На встрече Омелян с руководителем Укравтодора Славомиром Новаком обсудил ситуацию с дорогами в украинских областях.

"Совещание провели. Укравтодор подготавливает соответствующие кадровые решения", - сообщили УП в Мининфраструктуры на вопрос об увольнении областных чиновников.

По словам представителя министерства, по итогам совещания решение об увольнении областных руководителей Укравтодора не было одобрено, пока оно рассматривается внутри самого госагентства.

27 июня Омелян опубликовал график использования бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в областях.

Он заявил, что на их содержание было предусмотрено 35% Дорожного фонда. В 2018 - бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн, а с 1 января 123 000 км дорог было передано на областной уровень.

Местные издания Житомира сообщают, что 26 июня у областной администрации состоялась акция протеста.

Люди вышли с жалобами на плохое качество дорог области.

"Люди возмущались и говорили, что невозможно добраться к родственникам, на дачу, так как состояние региональных дорог катастрофическое", - пишет Журнал Житомира.

2 июля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые указывали выполнения ремонтных работ только "на бумаге".