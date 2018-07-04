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Ирина Луценко заявила, что депутатскую неприкосновенность могут снять весной

Ирина Луценко
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ирина Луценко прогнозирует, что Рада все же отменит депутатскую неприкосновенность.

Окончательное положительное голосование по вопросу отмены депутатской неприкосновенности возможно весной.

Такое мнение высказала в программе "Подія" на телеканале "Прямой" народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Фактически все партии, которые заходили (в Верховную Раду – ред.), создали фракции и группы, заходили под лозунгом снятия депутатской неприкосновенности. ...Поэтому я думаю, что в первую очередь – а мы находимся за полтора года до выборов в Верховную Раду – такое голосование положительное возможно весной", - отметила Луценко.

Она также пояснила, что комитет еще не приступил к анализу решения Конституционного суда по поводу двух законов (депутатского и президентского), о неприкосновенности. Но, вероятно, осенью депутаты 226 голосами предварительно одобрят это предложение внести изменения в Конституцию.

"Тогда уж – так говорит закон и такова процедура – аж на следующую пленарную сессию, а это уже будет весна, мы будем голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Тогда останется полгода до выборов Верховной Рады. Я думаю, что все найдут эти голоса", - сказала депутат.

"Поэтому, скорее всего, это произойдет весной. То есть окончательное голосование. Потому что сегодня прозвучали заявления от наших народных депутатов, которые не знают процедуры, о том, что завтра все решится", - сообщила Ирина Луценко.

Она также отметила: "Я думаю, что мы будем голосовать, лично наша фракция, и за депутатский закон, и за президентский закон – для того чтобы не "спрыгнули" и чтобы потом не говорили: вот за то не проголосовали, а за то проголосовали. Наша позиция – голосовать".

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутатская неприкосновенность, Ирина Луценко.
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