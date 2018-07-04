Языковой вопрос: Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Венгрия ослабляет НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе апеллирует к Венгрии, которая добиваясь больших гарантий прав для 150 тысяч украинских этнических венгров, блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

Вице-премьер-министр заявила, что "попытка одного из союзников взять в заложники НАТО через двусторонний спор с Украиной, которая борется с агрессией, лишь ослабляет Альянс", передает "Голос Америки".

"Мы также надеемся, что Венгрия согласится на конструктивный призыв Украины решать вопрос языка национальных меньшинств на двустороннем уровне, а не в многостороннем формате", - добавляет Климпуш-Цинцадзе.

Также она выразила надежду, что страны-члены НАТО продолжат противодействовать все более агрессивному поведению России.

"Мы надеемся, что союзники продемонстрируют единство и твердость в осуждении российской агрессии против Украины. Мы также ожидаем, что страны-члены НАТО продолжат противодействовать все более агрессивному поведению России, которая силой пытается изменить европейские границы, использует оружие массового уничтожения на территории государств Альянса и вмешиваясь в демократические процессы других стран", - заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице-премьер-министра, Украина встречается с союзниками, чтобы обсудить общие вызовы, поделиться достижениями в реформировании сектора безопасности и обороны и наметить направления дальнейшего тесного сотрудничества.

Как известно, Будапешт провозгласил политику дипломатической обструкции Украины осенью 2017 года, когда Киев принял новый закон об образовании, предусматривающий увеличение преподавания на украинском языке в государственных школах.

Венгерские представители также давали понять, что хотят, чтобы Киев закрыл глаза на сообщения о выдаче этническим венграм в Украине венгерских паспортов, хотя украинские законы не предусматривают права на двойное гражданство.

Венгрия пытается блокировать сотрудничество Украины с НАТО и официально инициировала пересмотр всех программ поддержки Украины. В то же время, НАТО подчеркивает, что ни одна из остальных стран НАТО не поддерживает политику блокирования работы с Украиной, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично беседует с Будапештом и Киевом, пытаясь уладить проблему.