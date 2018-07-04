Геращенко призывает ЕС и США давить на РФ для освобождения политзаключенных

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала депутатов принять заявление к международным партнерам с призывом заставить Россию освободить всех украинских политзаключенных Кремля.

Об этом она заявила с трибуны парламента в среду.

По ее словам, сейчас есть информация об избиении в российской тюрьме 20-летнего Павла Гриба, который был похищен в Беларуси и почти год содержится в СИЗО в РФ, а также о том, что в психбольницу переведен Станислав Клых, который ранее в солидарность с Олегом Сенцов объявил голодовку, и данные об издевательствах над самим Сенцов и политзаключенным в оккупированном Крыму Владимиром Балухом.

"Хочу напомнить вам, что на прошлой неделе во время сессии парламентской ассамблеи Совета Европы была принята очень важная резолюция, где не только есть призывы к РФ освободить всех из тюрем Кремля и с оккупированных территорий. Есть также список фамилий всех заключенных Кремля. И там говорится о полной ответственности России за издевательства над украинцами", - сказала Геращенко.

"На следующей неделе в Берлине состоится очень важная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Хочу обратиться к сессионному залу с предложением, чтобы мы приняли заявление Верховной Рады к нашим партнерам, коллегам по парламентской ассамблеи, чтобы и они поддержали призыв к РФ, тем более, что россияне будут на этой сессии, с требованием немедленно освободить пленников Кремля", - добавила она.

Политик отметила, что ранее был обнародован список 23 россиян, которых Украина готова обменять на украинцев и этот список неоднократно передавался представителям России. Однако ответа до сих пор нет.

Она призвала парламентариев, накануне саммита Украина-ЕС и встречи президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина, апеллировать к международным партнерам с требованием поднимать вопросы безопасности, гуманитарной политики и освобождения заложников.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти России незамедлительно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям украинцев в оккупированном Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на территории РФ.

Соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации ОРДЛО Российской Федерацией, и признала "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.