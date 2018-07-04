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Закон о валюте уже передали Порошенко

Порошенко пообещал подписать закон
12:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон о валюте и передал на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал документ на подпись президенту Петру Порошенко.

"Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Президент Украины П.Порошенко 3 июля на украино-сербском бизнес-форуме в Белграде заявил, что подпишет закон о валюте в среду, 4 июля.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Валюта, Закон "О валюте", Петр Порошенко.
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