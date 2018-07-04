Матиос: Экс-нардепа арестовали за заказ убийства полковника МВД

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что бывший народный депутат Украины Ш., находящийся в настоящее время под следствием и арестом в других уголовных производствах, уведомлен в совершении еще ряда тяжких преступлений, в том числе в заказе убийства полковника МВД Романа Ерохина.

"Следствие установило, что мотивом заказа этого убийства (убийства полковника Р.Ерохина в 2006 году -ред.) стала месть за профессиональную деятельность, желание препятствовать дальнейшему документированию преступных действий... Сегодня ... уведомлен о подозрении гражданин Ш. ... в организации вооруженной банды… организации и похищении человека... организации убийства полковника Ерохина", - рассказал А.Матиос на брифинге в среду в Киеве.

При этом главный военный прокурор не уточнил, о ком именно идёт речь. "Я сказал ровно то, что сказал", - добавил А.Матиос, отвечая на вопрос о том, идёт ли речь об Александре Шепелеве.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) А.Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвиняется в Украине в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Р.Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции А.Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче А.Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что в отношении А.Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем было обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева.

10 февраля Печерский районный суд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Впоследствии суд неоднократно продлевал ему арест. В последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлевалась на 2 месяца 13 июня. Таким образом, экс-нардеп будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о наличии документов, подтверждающих, что А.Шепелев являлся агентом ФСБ РФ.

А.Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).