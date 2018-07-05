Климкин: Призываю партнеров Украины усилить давление на Кремль

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международных партнеров Украины усилить давление на Кремль, заставив его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" – написал П. Климкин в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.

В Росії 24 години на добу - нові вироки, затримання, тортури, каральна психіатрія щодо українських громадян - бранців Кремля. Закликаю всіх партнерів посилити тиск на Кремль, змусити його зупинити наругу над правами людини і звільнити політв'язнів! #FreeSentsov #FreeBalukh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для России не существует "красных линий", и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.