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Климкин: Призываю партнеров Украины усилить давление на Кремль

Павел Климкин
00:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Павел Климкин обратился к международному сообществу для защиты прав украинских политзаключенных в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международных партнеров Украины усилить давление на Кремль, заставив его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" – написал П. Климкин в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для России не существует "красных линий", и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.

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Все по теме:

Новости Украины, Глава МИД Украины, Кремль, Павел Климкин, Политзаключенные, Россия.
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