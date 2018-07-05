Денисова отправила обращение к российскому омбудсмену

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав удерживаемых украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха.

"Получена информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное учреждение г.Ростов-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - сообщает в среду пресс-служба украинского омбудсмена.

Учитывая вышеизложенное Л.Денисова подготовила обращение в рабочий аппарат уполномоченного по правам человека РФ, в котором,"в частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность, гарантированного уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, вызывает большую обеспокоенность".

"Также в письме выражена просьба принять все необходимые меры для соблюдения прав Павла Гриба, оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении украинского омбудсмена.

Кроме того, Л.Денисова направляла Т.Москальковой письмо, в котором обращает внимание, что украинского заключенного С.Клыха повторно поместили в областную психиатрическую тюремную больнице в г. Магнитогорск (РФ).

"Согласно имеющейся информации, заключенный ни разу не давал разрешение на госпитализацию и к нему применяется принудительное лечение неизвестными препаратами", - отмечается в сообщении уполномоченного Верховной Рады.

Л.Денисова в письме просит свою российскую коллегу сообщить об основаниях перевода С.Клыха в указанное медицинское учреждение с предоставлением соответствующих документов, а также способствовать проведению независимого медицинского обследования украинского политзаключенного украинскими или иностранными врачами.