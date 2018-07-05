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Порошенко призвал мир поддержать предоставление автокефалии УПЦ

Петр Порошенко
04:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Каждая страна имеет право на независимую церковь, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Петр Порошенко призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь", - отметил П.Порошенко.

Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более чем половина украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка со стороны других для нас в этом много значит", - сказал П.Порошенко.

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Новости Украины, Автокефалия, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Церковь.
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