Порошенко призвал мир поддержать предоставление автокефалии УПЦ

Петр Порошенко призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь", - отметил П.Порошенко.

Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более чем половина украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка со стороны других для нас в этом много значит", - сказал П.Порошенко.