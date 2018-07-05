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Повестка Рады на сегодня: обновление ЦИК и Таможенный кодекс

Верховная Рада
09:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 5 июля, Верховная Рада рассмотрит вопрос об обновлении ЦИК, Таможенный кодекс и сотрудничество с ЕС.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос об увольнении с должности членов Центризбиркома и назначении новых.

Об этом говорится в повестке дня сессии, обнародованной на сайте парламента.

Обновление ЦИК, согласно повестке дня, парламент должен рассмотреть восьмым и девятым вопросами.

В начале же заседания депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" из 144-й поправки.

После этого ВР планирует принять проект постановления №8551 «Об Обращении Верховной Рады Украины в институции ЕС относительно углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом». Целью принятия этого обращения является привлечь внимание институций ЕС накануне ХХ саммита Украина-ЕС до необходимости усилить давление на Российскую Федерацию для немедленного освобождения всех политзаключенных Кремля. В то же время таким способом Украина призовет ЕС к принятию мер для делания невозможным строительства газопровода «Северный поток-2».

Далее во втором чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона №6697 "О внесении изменений в Законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством оккупантом и обеспечение их стабильного развития".

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Следующим предусмотрен блок вопросов для включения в повестку дня трех законопроектов и принятия решения относительно них. Идет речь о проектах №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", №8171 "Об основных принципах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития" и №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Далее парламентарии перейдут к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, после чего планируют утвердить календарный план проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (проект постановления №8504).

Также Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3207 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно оптимизации законодательного процесса)".

Вместе с тем в пленарный четверг ВР собирается принять за основу законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" и альтернативный к нему проект №7071-1.

После этого повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов аграрной политики, в частности второе чтение должен пройти законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и прекращения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности".

Кроме того, депутаты намерены принять закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", рейтинговое голосование по которому было провалено накануне.

Одним из последних в повестке дня 5 июля определено рассмотрение вопроса о назначении на должность судей Конституционного суда Украины.

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Как сообщал Укринформ, Президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в списке - 14 кандидатов. Глава государства также подписал письмо об освобождении 13 нынешних членов ЦИК.

5 февраля представления поступило в парламент.

16 апреля Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о завершении спецпроверки кандидатов на должности членов ЦИК. По его словам, все 14 кандидатов успешно прошли спецпроверку, но вакансий в ЦИК лишь 13, поэтому одного из претендентов необходимо отсеять.

Однако по результатам консультаций председателей парламентских фракций и Парубия 16 мая некоторые фракции выступили за продолжение консультаций относительно процедуры назначения нового состава ЦИК.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Петр Порошенко, Центральная Избирательная Комиссия, ЦИК.
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