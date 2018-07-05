Парубий в суде рассказал подробности захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на допросе в суде по делу бывшего главы "Партии регионов" Александра Ефремова рассказал об обстоятельствах захвата боевиками здания СБУ в Луганске в 2014 году.

"По прибытию в Луганск фактически первая наша была поездка и первая встреча - это встреча с прокурором области. Он нам сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганской области. Он сообщил, что боевики захватили арсенал боевого оружия, более 1000 единиц, они размещены по разным этажам здания СБУ, на некоторых этажах размещены профессиональные боевые точки и сказал о всей опасности, которая происходит в городе", - сообщил Парубий.

Как сообщалось, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.