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Парубий в суде рассказал подробности захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году

Андрей Парубий
11:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в суде по делу Александра Ефремова рассказал, как было захвачено здание СБУ боевиками в Луганске в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на допросе в суде по делу бывшего главы "Партии регионов" Александра Ефремова рассказал об обстоятельствах захвата боевиками здания СБУ в Луганске в 2014 году. 

"По прибытию в Луганск фактически первая наша была поездка и первая встреча - это встреча с прокурором области. Он нам сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганской области. Он сообщил, что боевики захватили арсенал боевого оружия, более 1000 единиц, они размещены по разным этажам здания СБУ, на некоторых этажах размещены профессиональные боевые точки и сказал о всей опасности, которая происходит в городе", - сообщил Парубий.

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Как сообщалось, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.

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Новости Украины, Александр Ефремов, Андрей Парубий, Дело, Захват, Здание СБУ, Луганск.
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