Горбатюк: Строительство Музея Революции Достоинства заморожено на 2-3 месяца
Новости Украины: Из-за следственных экспериментов строительство временно приостановлено на 2-3 месяца.
Предписание прокурора о запрете строительства Музея Революции Достоинства по улице Институтской в Киеве будет действовать в течение 2-3 месяцев до завершения следственных экспериментов.
Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.
"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал Горбатюк.
Он добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.
Ранее в эфире «Громадського радіо» директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.
Недавно международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства».
ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства
В марте 2017 года Президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под "Музей Революции Достоинства».
14 сентября 2017 года Киевсовет предоставил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для Музея Революции Достоинства.