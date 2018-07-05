Горбатюк: Строительство Музея Революции Достоинства заморожено на 2-3 месяца

Предписание прокурора о запрете строительства Музея Революции Достоинства по улице Институтской в Киеве будет действовать в течение 2-3 месяцев до завершения следственных экспериментов.

Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.

Ранее в эфире «Громадського радіо» директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Недавно международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства».

В марте 2017 года Президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под "Музей Революции Достоинства».

14 сентября 2017 года Киевсовет предоставил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для Музея Революции Достоинства.