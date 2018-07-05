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Порошенко резко отреагировал на приговор Балуху: Это расправа

Петр Порошенко
13:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко считает расправой очередной "приговор", который объявил суд в аннексированном Крыму украинцу Владимиру Балуху.

Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой приговор суда в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху и подчеркнул, что Украина продолжит бороться за каждого своего заложника.

"Расправа – только так можно назвать очередной "приговор", объявленный сегодня украинскому патриоту. Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он также процитировал В.Балуха: "Больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет патологически кремлевский режим боится одного слова "Правда"".

"Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидна всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника. #FreeBalukh", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, в Крыму подконтрольный РФ "Раздольненский районный суд" приговорил украинского активиста В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн).

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. В приговоре судья озвучила, что В.Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху

2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению В.Балуха в дезорганизации работы изолятора временного содержания (ИВС), а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тыс. руб.

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника ИВС в пос.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что В.Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это В.Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил украинскому активисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

В.Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года

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Все по теме:

Новости Украины, #FreeBalukh, Владимир Балух, Петр Порошенко, Приговор, Расправа, Суд в оккупированном Крыму.
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