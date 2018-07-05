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Сенцов впервые за 4 года встретился с сестрой

Олег Сенцов
13:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии в Лабытнанги.

Двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталия Каплан встретилась с ним в колонии в г.Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, где он удерживается в колонии "Белый медведь", пишет "Громадське" в четверг.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, пробеседовали мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодания он потерял 15 кг", - рассказала Н.Каплан в комментарии изданию.

По ее словам, О.Сенцов благодарен за акции в его поддержку, но очень разочарован, что слишком мало внимания уделяется другим политзаключенным. Н.Каплан подчеркнула, что О.Сенцов "считает, что если освободят его одного, это будет полный провал".

В частности, он просит всех, кто приезжает в Лабытнанги, посещать не его, а других политзаключенных, за которых он борется. "В частности, он просит Людмилу Денисову (омбудсмен - ред.), независимых врачей… консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал", - сказала Н.Каплан.

Она также рассказала, что здоровье О.Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние изменяется, анализы не очень хорошие, но "ничего критического нет". "Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас намного легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодание он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично", - рассказала Н.Каплан.

"Из развлечений у него телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много", - добавила она.

В последний раз Н.Каплан видела О.Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону, пишет издание.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Новости Украины, Лабытнанги, Наталия Каплан, Олега Сенцов, Политзаключенный.
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